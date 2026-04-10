Celebran en Matanzas aniversario 65 de los círculos infantiles

El Círculo Infantil Estrellitas Rojas, del Consejo Popular Peñas Altas, acogió el acto provincial por el aniversario 65 de la fundación de los Círculos infantiles.

Una ofrenda floral ante el busto del Héroe Nacional José Martí por pequeños de la institución educativa marcó el inicio de la actividad.

La banda rítmica del círculo Estrellitas Rojas, en conjunto con músicos de la escuela primaria Francisco Vega Alemán, deleitó a los presentes con una marcha.

Deyanira Cardenas Crespo, subdirectora municipal de educación en Matanzas, comentó que los educadores matanceros han respondido de la mejor manera ante el difícil reto de concluir el curso en la compleja situación que afronta el país.

“Hemos mantenido un intercambio constante con las máximas autoridades del gremio a nivel nacional en pos de llevar a cabo todos los procesos que trae consigo un curso escolar”.

“Realizar este acto en la jornada de hoy constituye motivo de regocijo y a la vez un compromiso para continuar elevando el nivel de la educación matancera”, agregó.

El acto devino espacio propicio para reconocer por los resultados alcanzados en el desempeño de su labor a las profesoras Yamila Enrique Pino y Virginia Planes Rivera.

También resultaron distinguidos los círculos infantiles “Saltarines del 2000” y “Tacita de Oro” y, como mejor círculo, se erigió “Estrellitas Rojas”.

Al compás de la canción “Vamos a Jugar” de la cantautora Lidis Lamorú, los pequeños, junto a padres, directivos y profesores, transformaron el aniversario 65 de los círculos infantiles en una fiesta de colores.