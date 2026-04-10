Retoman Trovando en la Sala White

En el patio de la Sala de Conciertos José White, de Matanzas, se desarrolló este jueves el espacio Trovando, el cual retoma sus peñas en un nuevo local con la asistencia de autoridades de la Cultura en la provincia como el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, José Manuel Espino.

«Se realizaba años atrás en la Casa de Cultura de Tirry y luego pasó a desarrollarse en el Patio Colonial, de la Asociación Hermanos Saíz. Lo retomamos ahora porque sentimos la necesidad de convocar a la juventud a que practique con más vehemencia la canción cubana, en particular la canción de la trova», explicó Reynaldo Montalvo, renombrado cantautor matancero y uno de los artistas invitados.

Esta primera peña estuvo dedicada al movimiento de la canción protesta, el mismo que en los años 70 fue abrazado por Casa de las Américas bajo el liderazgo de Haydée Santamaría y atrajo la atención del mundo hacia la entonces nueva canción latinoamericana.

Según las propias palabras del maestro, el papel de los instructores de arte resulta fundamental en esta tarea, debido a que son los formadores de las nuevas generaciones de artistas y consolidan sus habilidades día tras día en los distintos centros educativos.

El objetivo principal del proyecto es lograr con el tiempo una mayor integración de los jóvenes interesados en rescatar las distintas piezas musicales que honran la canción latinoamericana. «Si no se recuerda, se pierde. Hay quien la ve como vieja, pero en realidad nunca llega a envejecer cuando está en manos y voces jóvenes».

Olga Lidia Blanco, cantante y directora de esta institución cultural, fue otra de las artistas que prestó su voz en esta jornada vespertina donde junto al guitarrista Vicente Hernández recordaron temas clásicos de algunos grandes de la trova como Violeta Parra, Víctor Heredia, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés.

El proyecto, organizado por el Centro provincial de la Música y la Filial de Música de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, tendrá lugar los segundos jueves de cada mes con la misión de reunir en un mismo espacio la trova tradicional, el feeling, la nueva trova y la nuevísima trova, géneros que comparten una estrecha relación en cuanto a sonoridad e intencionalidad.