«Mujeres (cubanas) a la vista» hoy en España

Fotos del perfil de Enmanuel Castells Carrión

Cuarenta y siete artistas cubanas, entre ellas 7 matanceras (residentes o no en Matanzas), conforman la muestra colectiva Mujeres a la vista, segunda temporada de Espejos de referencias, que se inaugura hoy en el Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola, en Zaragoza, España.

Leidys Castellanos, Susana (Gío) Fernández, Yainyt Alcázar, Jenifer Mancha, Lisbet Goenaga, Dagmar Cartaya Díaz y Daylene Rodríguez, son las creadoras de la provincia que, desde sus particulares maneras de crear, se incluyen en el catálogo de la exposición que abrirá sus puertas hoy a las 11 de la mañana, hora de Cuba.

También exponen sus obras en esta selección, entre otras, Mavel Valdés, Evelin Carnot Montes, Maité Fernández Barroso, Sandra Rossi Brito, de La Habana, Annia Leyva, de Holguín, Dailen Hierrezuelo, de Santiago de Cuba, Yanetsy Ariste, Adriana Pérez y Kirenia Fernández, de Pinar del Río, Maribel Pérez, de Cienfuegos, Ana Margarita Arada, de Las Tunas, Khadis de la Rosa, de Ciego de Ávila y Kenia Bandomo García, de Santi Spíritus.

El universo femenino en la variedad de sus expresiones y como fundamento, motivo y respuesta dentro del contexto temporal y geográfico en el que se manifiesta y transforma, se convierte en el centro de referencia dentro de la variedad de estilos que distinguen a las creadoras insertadas en la exposición.

Según expone Enmanuel Castells Carrión, curador de la muestra junto a Alain Cabrera, en su perfil de Facebook, “Mujeres a la vista contiene todas las capas visibles que cohabitan, confluyen, se exorcizan y materializan el universo femenino. Expone un variado dossier de problemáticas vinculadas a los fenómenos psicosociales y espirituales que marcan el panorama actual de la resiliencia, pero fruto del ejercicio transformador, metamorfósico, resolutivo y altamente creativo de la mujer cubana. También están los colores de la vida, la representatividad de su resistencia y emprendimiento.

“El arte es la vía de materialización de todas esas voces, de todos esos lenguajes, de todas esas expresiones. Todas las mujeres posibles están en esas piezas. Por eso son espejos de referencias y están a la vista generando esa magia que sus obras graban en nuestras miradas y se arraigan en el alma”.

En Mujeres a la vista resaltan técnicas como el arte digital, la cerámica, óleo con intervención textil, fotografía intervenida con diferentes materias primas y el papel manufacturado en un collage de pintura.

Espejo de referencias tuvo su primera inauguración el 12 de marzo último en el centro cívico Teodoro Sánchez Punter, Zaragoza España. A las primeras 31 autoras, como continuación del ciclo itinerante de la muestra, ahora en Mujeres a la vista se incluyeron 16 nuevas artistas ampliando el espectro visual tanto generacional, como de estilos, temáticas, estéticas y diferentes manifestaciones.

Espejos de referencia y Mujeres a la vista propician la coincidencia de múltiples voces en un mismo espacio-tiempo. Cada una de las piezas que las integran llevan implícitas historias, memorias, fragmentos de vida que ponen a dialogar la expresión cubana desde el arte al contexto internacional, dotándolo de nuevos acercamientos e interpretaciones de los espectadores.