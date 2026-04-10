Primero de Mayo con los vanguardias

En un año especialmente complejo como lo fue el 2025, 49 colectivos estatales y privados de la provincia de Matanzas ganaron la categoría superior de Vanguardia Nacional, el más importante estímulo emulativo concedido por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), esta vez a cargo de la Comisión Organizadora 22 Congreso.

A la gran capacidad movilizativa de los sindicatos en la base, allí donde se concreta la esencia de la organización, atribuye el relevante saldo Osmar Ramírez Ramírez, secretario general de la CTC en este occidental territorio.

Ramírez ponderó cómo de un período a otro creció en 14 la cantidad de los triunfadores, comparados con los 35 del año precedente, una cifra que “demuestra la resiliencia de entidades productivas o de prestación de servicios del sector empresarial, sobrepuestas a una crisis energética a la que hicieron frente para satisfacer o acercarse a sus planes, de manera eficiente y con utilidades, y ello engrandece la valía de lo alcanzado.”

Significó que los nuevos datos reafirman a Matanzas entre las provincias con mayor número de vanguardias nacionales y es muy coherente con su condición de Destacada en la porfía por obtener la sede de las festividades centrales por los 87 años de fundada la CTC.

“Este ha sido un magnífico regalo por el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores y un claro llamado al cambio para empresas hoy muy distantes de sus verdaderas potencialidades, e incluso con pérdidas económicas, necesitadas de la transformación esperada”, enfatizó.

Entre los ganadores trasciende la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería (EMPAI) y su impresionante récord de 31 veces seguidas como Vanguardia Nacional, algo nunca antes conseguido por colectivo alguno en la provincia.

Como sindicato, el ganador resultó el de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo, con once; seguido de la Construcción, con nueve. Comparten el tercer puesto Cultura y Azucarero, con seis; Energía y Minas (5), Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros (4); Comercio, la Gastronomía y los Servicios (3), Transporte y Puertos (2) e Industria (2) y en el último, Administración Pública (1).

Para aspirar a la categoría de Vanguardia Nacional, los colectivos deben haber cumplido de forma eficiente planes de producción y servicios, indicadores sindicales, responsabilidad social, ser verdaderos ejemplos del control interno.

Foto: Del facebook del Club Tropical.