El trompo, una feria para los niños en Matanzas

Del 13 al 19 de abril en curso tendrá lugar en Matanzas la IV Feria Nacional El Trompo, con actividades dedicadas a los niños durante la semana de receso escolar, explicó hoy en conferencia de prensa Yamira Román Castellini, especialista de Imagen y Desarrollo del Fondo Cubano de Bienes Culturales.

Con escenario principal en el Parque de la Libertad, el festejo comprende ventas de libros, competencias, presentaciones artísticas, juegos de participación y talleres, con el propósito esencial de ofrecer opciones recreativas a los niños durante la semana de receso docente, con el apoyo de la Dirección de Cultura municipal y provincial, la filial provincial de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas y su casa sede en Cárdenas, el Consejo provincial de las Artes Plásticas, el INDER, Afroarte, el CIERIC, la biblioteca Gener y Del Monte y el grupo de creación Confluencias, señaló Omar Calistre Quiñones, especialista de Artesanías y coordinador de eventos del Fondo.

La inauguración de la Feria será el lunes 13, a las 10:00 de la mañana, con la actuación de El Mirón Cubano. Desde el propio día 13 hasta el 19 se mantendrá abierta una feria comercial de artesanía, juegos de mesa y otras iniciativas que buscan rescatar juegos tradicionales cubanos.

La programación se extenderá hasta el hospital pediátrico Eliseo Noel Camaño, el miércoles, y las casas de niños sin amparo familiar en Matanzas, Cárdenas y Colón, el viernes. Asimismo, el día 15 se premiará el concurso convocado en el que se presentaron niños de doce escuelas del territorio, fundamentalmente de la enseñanza primaria.

Se incluyen dentro del elenco que se presentará por estas días el proyecto sociocultural Corcel de Esperanzas, la compañía de variedades circenses La Rueda y el proyecto Figurarte, para la clausura.