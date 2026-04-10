Cocodrilos retoman preparación rumbo a Liga Élite 

Los Cocodrilos de Matanzas, vigentes monarcas de la Serie Nacional 64, retomaron los entrenamientos con vistas a la cuarta edición de la Liga Élite.

Tras unos días de asueto luego de concluida la participación del conjunto en la Baseball Champions League Américas, los dirigidos por Armando Ferrer volvieron a los entrenamientos con vistas al torneo veraniego.

La justa, que aún no tiene fecha de inicio oficial, contará, además de los matanceros, con las novenas de Las Tunas, Industriales, Artemisa, Holguín y Mayabeque.

Entre las incorporaciones que más llaman la atención del equipo occidental de cara a la preparación están los jardineros José Prens y Dariel Rojo, el receptor Fernando Hernández y el lanzador Haziel Suárez.

La jornada de ejercitación estuvo marcada por la preparación en arena y el trabajo físico en búsqueda de retomar la mejor condición física de los atletas.

Con el objetivo de revalidar el título conseguido en la segunda edición de la Liga Élite, los yumurinos se preparan bajo la mirada atenta de los técnicos.