Celebran 65 aniversario de los Círculos Infantiles en Ricitos de Oro

La institución educativa Ricitos de Oro celebró el 65 aniversario de la creación de los Círculos Infantiles, espacios que han sido pilares en la formación y cuidado de la niñez cubana. La jornada estuvo marcada por el homenaje a nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro, impulsor de estos centros, y a la querida Vilma Espín, defensora incansable de los derechos de la mujer y la infancia. La institución educativacelebró el 65 aniversario de la creación de los Círculos Infantiles, espacios que han sido pilares en la formación y cuidado de la niñez cubana. La jornada estuvo marcada por el homenaje a nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro, impulsor de estos centros, y a la querida Vilma Espín, defensora incansable de los derechos de la mujer y la infancia.

Durante el acto se resaltó la importancia histórica de los Círculos Infantiles como garantía de igualdad y apoyo a las familias trabajadoras. Educadoras, directivos y padres compartieron experiencias que evidencian el impacto positivo de estas instituciones en la educación temprana y en la formación de valores en las nuevas generaciones.

Las trabajadoras recibieron felicitaciones por su entrega cotidiana, su vocación de servicio y el amor con que acompañan el desarrollo de los niños. Se reconoció además la continuidad de un proyecto social que ha sabido mantenerse vigente y necesario en la vida comunitaria.

El aniversario 65 reafirma el compromiso de Cuba con la educación y la infancia, recordando siempre el legado de Fidel y Vilma. El círculo Ricitos de Oro se convierte en símbolo de gratitud y celebración por la obra de quienes hicieron posible este sueño colectivo.