Recientemente la Editorial UNIJURIS de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, ha publicado la obra La inteligencia artificial en el ejercicio del Derecho: retos y oportunidades para un desarrollo sostenible, de la coautoría de la Doctora Jetzabel Mireya Montejo Rivero y la Máster en Ciencias Yarina Amoroso Fernández.

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito jurídico no es solo una revolución tecnológica, sino un desafío ético, social y legal, que redefine los cimientos de la justicia, la protección de derechos y la práctica del derecho.

Surge este libro como una respuesta audaz y necesaria a este nuevo paradigma, compilando reflexiones críticas desde Cuba y el mundo iberoamericano, para diseñar una brújula de navegación en aguas inexploradas.

Resultado de la colaboración entre juristas, filósofos e informáticos, aborda con rigor científico y visión humanista los dilemas que plantea la IA en el ejercicio del Derecho, desde la protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales hasta la regulación de algorritmos predictivos en sistemas judiciales.

Los trabajos aquí reunidos no solo diagnostican riesgos, como la discriminación algorrítmica, la erosión de la privacidad o la opacidad en la toma de decisiones; también proponen caminos para una integración responsable y sostenible.

Al leer la obra, se transita por tres ejes fundamentales:

Fundamentos éticos y jurídicos: los análisis de Montejo Rivero y Amoroso Fernández sitúan la dignidad humana, como límite infranqueable al desarrollo de la IA, revitalizando principios, algunos de los cuales son la personalidad jurídica y la no discriminación frente a sistemas que podrían objetificar al ser humano. Regulación y garantías: el estudio del Reglamento Europeo de IA, por López y Fernández, junto a las reflexiones sobre protección de datos, de Ojeda Bello y Suárez Arcos, ofrecen marcos comparados para construir legislaciones centradas en el ser humano, sin sacrificar la innovación. Aplicaciones judiciales y desafíos prácticos: Lafuente Torralba desmitifica el «juez robot» y subraya la irreemplazable supervisión humana en la justicia, mientras que contribuciones, como las de Carrasco Fernández sobre algorritmos laborales o Anselmo Martino sobre prueba digital, exponen casos concretos donde la IA exige redefinir garantías procesales.

Recensión del Prof. Dr. Osvaldo Manuel Alvarez Torres