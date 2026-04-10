La inteligencia artificial en el ejercicio del Derecho
Recientemente la Editorial UNIJURIS de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, ha publicado la obra La inteligencia artificial en el ejercicio del Derecho: retos y oportunidades para un desarrollo sostenible, de la coautoría de la Doctora Jetzabel Mireya Montejo Rivero y la Máster en Ciencias Yarina Amoroso Fernández.
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito jurídico no es solo una revolución tecnológica, sino un desafío ético, social y legal, que redefine los cimientos de la justicia, la protección de derechos y la práctica del derecho.
Surge este libro como una respuesta audaz y necesaria a este nuevo paradigma, compilando reflexiones críticas desde Cuba y el mundo iberoamericano, para diseñar una brújula de navegación en aguas inexploradas.
Resultado de la colaboración entre juristas, filósofos e informáticos, aborda con rigor científico y visión humanista los dilemas que plantea la IA en el ejercicio del Derecho, desde la protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales hasta la regulación de algorritmos predictivos en sistemas judiciales.
Los trabajos aquí reunidos no solo diagnostican riesgos, como la discriminación algorrítmica, la erosión de la privacidad o la opacidad en la toma de decisiones; también proponen caminos para una integración responsable y sostenible.
Al leer la obra, se transita por tres ejes fundamentales:
- Fundamentos éticos y jurídicos: los análisis de Montejo Rivero y Amoroso Fernández sitúan la dignidad humana, como límite infranqueable al desarrollo de la IA, revitalizando principios, algunos de los cuales son la personalidad jurídica y la no discriminación frente a sistemas que podrían objetificar al ser humano.
- Regulación y garantías: el estudio del Reglamento Europeo de IA, por López y Fernández, junto a las reflexiones sobre protección de datos, de Ojeda Bello y Suárez Arcos, ofrecen marcos comparados para construir legislaciones centradas en el ser humano, sin sacrificar la innovación.
- Aplicaciones judiciales y desafíos prácticos: Lafuente Torralba desmitifica el «juez robot» y subraya la irreemplazable supervisión humana en la justicia, mientras que contribuciones, como las de Carrasco Fernández sobre algorritmos laborales o Anselmo Martino sobre prueba digital, exponen casos concretos donde la IA exige redefinir garantías procesales.
- Recensión del Prof. Dr. Osvaldo Manuel Alvarez Torres