En el Salón Azul de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) de Matanzas, se inauguró este viernes la exposición personal Los dibujos de Diego, proyecto de un joven adolescente que se suma a una herencia familiar de artistas.

Diego García Subiaurt, entre fotógrafos, músicos y actores, con apenas doce años de edad, redescubre su pasión por las caricaturas animadas y las celebridades más aclamadas de todos los tiempos en los dibujos que hace, cuando el mundo le parece demasiado grande.

«Venir de una familia de artistas te inspira y abre muchos caminos. Diego nos presenta hoy figuras muy conocidas que para él tienen un simbolismo diferente del que pueden tener para nosotros como espectadores, y eso es especial», expresó el presidente de la ACAA, Antonio Enrique Pérez Marrero.

Al estudiante de la Escuela Secundaria Básica Generación del Centenario, que cursa actualmente el séptimo grado, lo que más le gusta es dibujar bocetos, de preferencia en blanco y negro, ya que considera que de ese modo logra proyectar mejor las emociones en los rostros.

«Cuando pinto, aunque se trata de un proceso agotador, siempre que empiezo quiero terminar. Dibujé por primera vez en tercer grado con unos lápices que me regaló mi papá y fue recientemente en sexto grado cuando me integré a un taller para desarrollar más mis habilidades y conocer más del mundo del arte», explicó el joven artista.

A Diego le gusta retratar personajes que admira, reales o ficticios, con la temprana necesidad de reflejar sus aficiones y preferencias, en un marco aproximado de cuatro horas donde se sumerge por completo en su propio mundo.

Aunque resulta su primera exposición, el artista sabe que, al igual que con la arquitectura, desea explorar por mucho más tiempo las facilidades del campo de la pintura y la gama de posibilidades que le ofrece como creador.

«Le aconsejaría a los niños de mi edad que cuando encuentren su afición y lo que verdaderamente les gusta, lo hagan suyo y practiquen hasta alcanzar poco a poco sus sueños», comentó García Subiaurt.

Las 15 obras que muestran a grandes del panorama global como Neymar Junior, Sylvester Stallone como su icónico personaje de Rocky Balboa y el inolvidable Mr. Bean de Rowan Atkinson, permanecerán en el salón expositivo hasta el próximo 21 de abril.