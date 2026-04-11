La segunda vez del hotel Club Tropical

Varadero.- Gestionado como marca propia, sin la participación de compañías extranjeras, el hotel Club Tropical del grupo empresarial Islazul ha vuelto a obtener la categoría superior de Vanguardia Nacional, consagrándose de esta manera entre los grandes del principal balneario cubano.

Es su segunda ocasión consecutiva con el mérito, resume del óptimo desempeño del alojamiento en el año precedente, lo que le mereció figurar entre las nueve instalaciones matanceras exitosas en la gestión de sus indicadores de exportación de servicios, eficiencia y calidad.

Club Tropical triunfa en un año de honda complejidad para la economía cubana, especialmente en el sector turístico, blanco perfecto del cerco energético impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba.

Con categoría tres estrellas y modalidad todo incluido, el alojamiento es referente en el país, y en nuestro territorio, aseguró Yarisleydis Torriente Sánchez, secretaria general del Buró provincial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo.

“Es también evidencia de lo mucho que deciden los directivos que lideran a su gente y se apoyan en el sindicato para movilizar a los trabajadores en el cumplimiento de los propósitos. Nosotros decimos, sí en Club Tropical se puede, por qué no sucede lo mismo en otras instalaciones de Islazul. La diferencia está en la capacidad de sus cuadros”, precisó Torriente Sánchez.

“Estamos orgullosos de nuestra fuerza laboral. Nos distingue la excelencia del colectivo, donde se tiene como premisa la hospitalidad y un servicio óptimo”, ha manifestado en varias oportunidades el director general Bárbaro Díaz González.

Ubicado en la zona llamada Varadero histórico, Avenida Primera, entre calle 21 y calle 23, los servicios de coctelería en los diferentes bares y la atención personalizada en la zona de la playa elevan los niveles de satisfacción de los clientes.

Como saludo a la fiesta del proletariado cubano del Primero de Mayo, por estos días se efectuarán las ceremonias de entrega de las banderas (cuando se obtiene por primera vez), o de los certificados acreditativos de tan alta distinción.

Foto: La imagen recuerda la entrega de la bandera de Vanguardia Nacional en Club Tropical en el 2025. Foto: De la Autora.