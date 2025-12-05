Aplazan mantenimiento general de la Guiteras

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, informó que el mantenimiento capital de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, previsto para finales de 2025, se pospone por un problema coyuntural técnico y de riesgo que exige priorizar la generación en etapas de alta demanda.

En su lugar, se ejecutará una parada corta de un mes a principios de 2026, para corregir fallas impostergables sin comprometer la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

La decisión busca desplazar la parada larga y evitar mayores vulnerabilidades, mientras se sostiene la operación de otras unidades como Felton, que también presenta inestabilidades.

De esta forma, se garantiza mayor aporte de la Guiteras durante el verano, combinado con la incorporación de potencia de bloques como Céspedes y Este Habana.

El titular de energía y Minas aclaró que esta estrategia permite reducir el impacto de los apagones, aunque 2026 mantendrá afectaciones por roturas y limitaciones de combustible.

Insistió en que el mantenimiento capital sigue siendo inaplazable a mediano plazo, pero debe realizarse cuando las condiciones técnicas del SEN lo permitan.