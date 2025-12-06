Matanzas protagonista de la Feria Internacional de Artesanía

La 27 Edición de la Feria Internacional de Artesanía (FIART) se desarrolla hasta el 21 de diciembre en el Recinto Ferial de Línea y 18 en La Habana.

Este año se le dedica a Matanzas, por la consolidación del movimiento de artesanos en la provincia y a los recursos naturales y materiales reciclados.

En la ceremonia inaugural intervinieron Los Muñequitos de Matanzas y Alejandro Falcón, así como la diseñadora Maya Sierra, Premio por la Obra de la Vida 2020, con una muestra de su quehacer artístico.

Matanzas cuenta con dos stands de ocho artistas independientes y cuatro de las instituciones: filial Matancera de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas, el Taller de Cerámica Artística, Ediciones Vigía y el Fondo Cubano de Bienes Culturales.

La selección de Matanzas tiene como fin mostrar a nivel nacional e internacional la excelencia de la artesanía local con la reciente integración de jóvenes talentos, explicó el artesano textil y diseñador de modas Alexander Rodríguez Castellanos.

En FIART 2025 participan países como Venezuela, México y Colombia, y la India.

El programa incluye exposiciones de artes visuales, desfiles de moda y presentaciones de proyectos por parte de artistas destacados en el gremio del arte. La clausura estará a cargo del cantautor cardenense Tony Ávila.