6 de diciembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Matanzas protagonista de la Feria Internacional de Artesanía

6 de diciembre de 2025 Lizt Lauren García Hoyos
Este año se le dedica a Matanzas, por la consolidación del movimiento de artesanos en la provincia y a los recursos naturales y materiales reciclados.
La 27 Edición de la Feria Internacional de Artesanía (FIART) se desarrolla hasta el 21 de diciembre en el Recinto Ferial de Línea y 18 en La Habana.
Este año se le dedica a Matanzas, por la consolidación del movimiento de artesanos en la provincia y a los recursos naturales y materiales reciclados.
En la ceremonia inaugural intervinieron Los Muñequitos de Matanzas y Alejandro Falcón, así como la diseñadora Maya Sierra, Premio por la Obra de la Vida 2020, con una muestra de su quehacer artístico.
Matanzas cuenta con dos stands de ocho artistas independientes y cuatro de las instituciones: filial Matancera de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas, el Taller de Cerámica Artística, Ediciones Vigía y el Fondo Cubano de Bienes Culturales.
La selección de Matanzas tiene como fin mostrar a nivel nacional e internacional la excelencia de la artesanía local con la reciente integración de jóvenes talentos, explicó el artesano textil y diseñador de modas Alexander Rodríguez Castellanos.
En FIART 2025 participan países como Venezuela, México y Colombia, y la India.
El programa incluye exposiciones de artes visuales, desfiles de moda y presentaciones de proyectos por parte de artistas destacados en el gremio del arte. La clausura estará a cargo del cantautor cardenense Tony Ávila.

Más entradas

India, el comodín en el tablero del siglo

6 de diciembre de 2025 Yannier Delgado Díaz

Beneficiarán sector residencial de Matanzas con arribo de transformadores

6 de diciembre de 2025 José Miguel Solís

Finca agroecológica Yatobá impulsa prácticas sostenibles en La Ceiba

6 de diciembre de 2025 Yunielis Moliner Isasi

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *