Inter Miami conquista su primera MLS Cup y despide a dos leyendas

Inter Miami ganó su primera MLS Cup al derrotar 3-1 al Vancouver Whitecaps, resultado que cierra una temporada marcada por la solidez del equipo y el aporte de sus jugadores más experimentados.

El partido se resolvió por la eficacia en los momentos clave. Miami abrió el marcador al minuto ocho; Vancouver acortó en la segunda mitad, pero el conjunto de Florida respondió con dos asistencias de Messi para De Paul y Allende, sentenciando el título.

La final también marcó el retiro de Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes cierran carreras de alto impacto en Europa y la MLS. Ambos fueron parte esencial del proyecto que acompañó el crecimiento del club.

La victoria consolida el rumbo deportivo de Inter Miami y abre una nueva etapa tras la despedida de dos de sus referentes.