Educandos betancourenses celebran el 55 aniversario de la FEEM (+audios y fotos)

Con la premisa de realzar la fuerza transformadora de las nuevas generaciones en la educación y la comunidad, la escuela politécnica Leonor Pérez Cabrera, de Pedro Betancourt acogió un acto conmemorativo en saludo al 55 aniversario de la fundación de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM).

El encuentro estuvo presidido por Lisbey Fuentes Campos, secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el territorio, quien felicitó a los integrantes betancourenses de la FEEM por su aporte histórico y los exhortó a continuar siendo artífices del desarrollo político, económico, social y cultural de la nación.

A través de múltiples presentaciones lírico-musicales, la actividad devino espacio para ensalzar el protagonismo de la referida estructura en la materialización de la obra revolucionaria y la defensa de sus conquistas, así como para formalizar la incorporación de nuevos militantes de la UJC, como expresión de continuidad de la vanguardia juvenil del Partido Comunista antillano.

El intercambio contó además con la presencia de educandos del instituto preuniversitario Dionisio Morejón Morejón y, en especial, los jóvenes Víctor Yadiel Otero Mesa y Sabrina Robaina Valdés, pertenecientes al grupo 11no-7 del centro, manifestaron a nuestra emisora lo que para ellos significa formar parte de la FEEM:

Con más de cinco décadas de trayectoria, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media se consolida como semilla de compromiso y esperanza, un espacio donde la juventud cubana encuentra voz, identidad y protagonismo en la construcción de un país más justo, inclusivo y solidario.

Fotos: Dirección General municipal de Educación de Pedro Betancourt en su perfil de Facebook.