Finca agroecológica Yatobá impulsa prácticas sostenibles en La Ceiba

La Finca Agroecológica Yatobá, ubicada en el municipio matancero de Ciénaga de Zapata, desarrolla un proyecto centrado en la producción responsable de alimentos y la promoción de prácticas sostenibles en la comunidad.

El colectivo de la finca se dedica al cultivo de viandas, granos y hortalizas como ají pimiento, papa, boniato, yuca, plátano, tomate, pepino, col y habichuela, entre otros productos. De igual forma, avanzan en la incorporación de la cría de conejos, considerada una alternativa nutritiva y acorde con los principios agroecológicos que defienden.

Según explican sus integrantes, una de las prioridades del proyecto es la adopción de alternativas que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático, así como el fomento del uso de energías renovables en las labores agrícolas.

Además de su labor productiva, Yatobá sostiene un fuerte compromiso con la educación comunitaria, especialmente con los jóvenes. A través de acciones formativas, la finca busca transmitir conocimientos sobre agroecología y sostenibilidad, y fomentar una cultura de cuidado ambiental entre las nuevas generaciones.

Con estas iniciativas, el proyecto aspira a mejorar la calidad de vida en La Ceiba y promover un modelo de desarrollo más sostenible para la región.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de la Finca Agroecológica Yatobá