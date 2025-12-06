Beneficiarán sector residencial de Matanzas con arribo de transformadores

El arribo a la provincia de Matanzas de un grupo de transformadores destinados, fundamentalmente al sector residencial, permitirá mejorar el servicio en zonas que han enfrentado prolongadas afectaciones.

Así lo informó Kenny Cruz, director técnico de la Empresa Eléctrica de Matanzas, durante la reunión habitual de chequeo de servicios, presidida por Marieta Caridad Poey Zamora, gobernadora de la provincia.

Los nuevos transformadores provienen de la fábrica de La Habana y de los talleres de Villa Clara. En esta primera etapa se beneficiarán comunidades de los municipios de Limonar, Pedro Betancourt, Perico, Jovellanos, Matanzas, Unión de Reyes y Martí, con un total de más de veinte unidades.

Los territorios de Jovellanos y Los Arabos, donde se encuentran dañados los transformadores de las subestaciones “Gratitud” y “El 90”, seguirán recibiendo atención priorizada por afectar a más de dos mil clientes en cada localidad.

Funcionarios de Empresa Eléctrica de Matanzas anunciaron que continuará la instalación en los próximos días y adelantaron que nuevos equipos de otras capacidades llegarán a Matanzas para continuar el mejoramiento del servicio.