6 de noviembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

El sector del Comercio en Matanzas contará con nuevos pos en sus unidades 

6 de noviembre de 2025 Redacción Radio26
En una primera etapa estos dispositivos se instalarán en unidades donde se expenden materiales de construcción, varios establecimientos de la UEB Servicios Gastronómicos de Varadero, entre otras entidades.
Como parte del perfeccionamiento del Comercio en la provincia y en consonancia con el proceso de bancarización que desarrolla el país varias unidades del sector contará con pos para gestionar una mejor comercialización de sus productos y servicios.
Maricel Rodríguez, especialista de Gestión de la Calidad del Grupo Empresarial del Comercio en la provincia explicó a Radio 26, que 28 establecimientos comerciales contarán con estos dispositivos.
Esta decisión, agregó la especialista, responde al programa de actualización de la tecnología para las ventas y busca además alcanzar una mayor satisfacción de los clientes.
En una primera etapa estos dispositivos se instalarán en unidades donde se expenden materiales de construcción, varios establecimientos de la UEB Servicios Gastronómicos de Varadero, entre otras entidades.
Estos equipos sin dudas simplificarán el proceso de comercialización en beneficio de los clientes, en un momento marcado por la falta de efectivo y la negativa de muchos actores económicos de aceptar transferencias en violación flagrante de las normas y resoluciones establecidas.
Los pos se conocen como terminal punto de venta y en un establecimiento comercial permite operar el cobro por tarjeta de crédito o débito, a lo que se suma la impresión de un ticket el cual permite gestionar el inventario y generar informes que ayudan en la gestión del negocio y a una mayor transparencia financiera.
  • Por Arnaldo Mirabal/ Foto: Tomada de Internet

Más entradas

Conmemoran en Limonar 50 años del inicio de la Operación Carlota (+fotos)

6 de noviembre de 2025 Pedro A. Rizo Martínez

Desmiente Ministerio de Comercio Interior campaña difamatoria sobre donativos a damnificados por huracán Melissa 

6 de noviembre de 2025 Redacción Radio26

Cubanacán Matanzas apoya recuperación en el Oriente cubano

6 de noviembre de 2025 Eva Luna Acosta Armiñán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *