El sector del Comercio en Matanzas contará con nuevos pos en sus unidades 

Maricel Rodríguez, especialista de Gestión de la Calidad del Grupo Empresarial del Comercio en la provincia explicó a Radio 26, que 28 establecimientos comerciales contarán con estos dispositivos.

Esta decisión, agregó la especialista, responde al programa de actualización de la tecnología para las ventas y busca además alcanzar una mayor satisfacción de los clientes.

En una primera etapa estos dispositivos se instalarán en unidades donde se expenden materiales de construcción, varios establecimientos de la UEB Servicios Gastronómicos de Varadero, entre otras entidades.

Estos equipos sin dudas simplificarán el proceso de comercialización en beneficio de los clientes, en un momento marcado por la falta de efectivo y la negativa de muchos actores económicos de aceptar transferencias en violación flagrante de las normas y resoluciones establecidas.

Los pos se conocen como terminal punto de venta y en un establecimiento comercial permite operar el cobro por tarjeta de crédito o débito, a lo que se suma la impresión de un ticket el cual permite gestionar el inventario y generar informes que ayudan en la gestión del negocio y a una mayor transparencia financiera.