Participan expertos matanceros en Evento Nacional de Dermatología (+audio)

6 de noviembre de 2025 Dunia Bermúdez Sañudo
Once especialistas en Dermatología de la provincia de Matanzas participarán en la duodécima Jornada Nacional de Cáncer de Piel, que tiene lugar este jueves y viernes en La Habana.
El evento se desarrollará en las modalidades presencial y virtual mediante cursos y conferencias impartidos por prestigiosos profesores cubanos y extranjeros. El objetivo es intercambiar sobre la epidemiología de este tipo de cáncer, la etiopatogenia y manifestaciones clínicas, el diagnóstico del tumor, la promoción, prevención y la terapeútica dermatológica.
En los últimos años en la mayor de las Antillas aumenta la incidencia del cáncer de piel por ello la importancia del evento, dijo a Radio 26, la presidenta de la Sociedad Cubana de Dermatología, doctora Olaine Regla Gray Lovio.

