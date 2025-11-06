Participan expertos matanceros en Evento Nacional de Dermatología (+audio)

El evento se desarrollará en las modalidades presencial y virtual mediante cursos y conferencias impartidos por prestigiosos profesores cubanos y extranjeros. El objetivo es intercambiar sobre la epidemiología de este tipo de cáncer, la etiopatogenia y manifestaciones clínicas, el diagnóstico del tumor, la promoción, prevención y la terapeútica dermatológica.
En los últimos años en la mayor de las Antillas aumenta la incidencia del cáncer de piel por ello la importancia del evento, dijo a Radio 26,
la presidenta de la Sociedad Cubana de Dermatología, doctora Olaine Regla Gray Lovio.