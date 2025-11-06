El arte como modo de vida, refugio y forma de resistencia

En Unión de Reyes florece una artista capaz de convertir lo sencillo en arte puro. Ony Guerra Martínez es una creadora que transforma lo cotidiano en belleza, lo humilde en símbolo, y la escasez en inspiración.

Su esencia radica entre la ternura y la fuerza, entre el oficio artesanal y la sensibilidad artística. Una mujer que ha hecho del arte su modo de vivir, su refugio y su forma de resistencia.

Ganadora del Gran Premio del VIII Salón provincial de Artesanía por su obra “Flora cubana”, un canto a la vida y la esperanza.

Artista híbrida entre las artes plásticas y la artesanía, fusionando técnica, textura y emoción. Ony Guerra es miembro destacada de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), a la que considera su escuela y familia.

Durante su trayectoria ha recibido diversos premios en múltiples salones y exposiciones desde inicios de los 2000. Es fundadora de “El Bazar de Ony”, espacio creado en su hogar durante la pandemia, donde el arte florece fuera de las grandes ciudades.

Innovadora incansable, actualmente desarrolla una colección de bisutería artesanal con materiales naturales. Como una eterna aprendiz se considera marcada por el ejemplo de grandes maestros y el amor por la enseñanza.

Ony Guerra defiende la artesanía como memoria cultural, símbolo de identidad, historia y tradición, mujer resiliente y apasionada, que crea de madrugada, sin descanso, porque —como ella misma dice— “la inspiración no entiende de horarios”.

Radio Unión