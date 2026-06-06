6 de junio de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Impulsan en Matanzas desarrollo de viviendas de nuevo tipo 

6 de junio de 2026 George Carlos Roger Suárez
Entre las proyecciones del programa de construcción de casas contenedores en Matanzas aparece continuar incrementando los módulos en el resto de los municipios de la provincia
El sector de la construcción ha sido uno de los más golpeados por la política de asfixia del gobierno norteamericano contra nuestro pueblo, ante lo cual la máxima dirección del país ha adoptado diferentes variantes.
Como parte de la respuesta a esta orientación, en Matanzas también se aplica el  proyecto de Viviendas Contenedores San Sebastián y Monserrat, compuesta por siete módulos que beneficiarán a las familias matanceras.
Las residencias  en su totalidad están diseñadas con un formato de dos cuartos, cocina-comedor, patio interior, exterior y baño.
Como parte de la jornada de Girón al 26 de Julio, autoridades del Gobierno y el Partido en la urbe chequean periódicamente los avances en el emplazamiento.
Hidovaldo Díaz Martínez, coordinador provincial de los Programas y Objetivos del Gobierno, comentó que pese a las complejidades en torno a temas como fluido eléctrico y combustible, el proyecto avanza según lo previsto para su entrega el venidero 26 de julio.
Entre las proyecciones del programa de construcción de casas contenedores en Matanzas aparece continuar incrementando los módulos en el resto de los municipios de la provincia, para beneficiar a miembros de la sociedad.

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