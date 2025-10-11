Jovellanos refuerza su transporte para impulsar servicios sociales y económicos

La Dirección de Transporte municipal de Jovellanos informó al Consejo de la Administración que este mes se incorporarán seis camiones y dos ómnibus al sistema de transporte, con el propósito de reforzar las rutas ya habilitadas y mejorar las prestaciones de servicios sociales en el territorio.

Actualmente, el municipio cuenta con ocho rutas de ómnibus en funcionamiento, de las cuales dos están destinadas al traslado de escolares en horario matutino. Además, se asignará un medio de transporte específico para el sector de salud, con el fin de atender sus necesidades de movilidad.

Jovellanos destaca por contar con 355 trabajadores por cuenta propia vinculados al transporte, lo que lo convierte en el municipio con mayor cantidad de medios de esta naturaleza. Este aporte fortalece el desarrollo económico y social local, al facilitar la movilidad tanto del sector estatal como del privado.

No obstante, persisten afectaciones que limitan el avance del sistema, entre ellas el suministro reducido de combustible y la insuficiencia en la chapea de las vías férreas, así como de los márgenes de siete vías principales de acceso al territorio.

En otras informaciones, ya fue aprobado el uso del código QR para la realización de trámites legales en las oficinas de transporte, lo que representa un paso hacia la modernización y agilización de los servicios administrativos.