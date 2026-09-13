La Yucayo apuesta por la energía solar para sortear el cerco energético

La Unidad Empresarial de Base (UEB) Yucayo, perteneciente a la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) Matanzas, inició el proceso para cambiar su matriz energética hacia la energía solar.

La apuesta por la energía solar en la centenaria fábrica de ron constituye un ejemplo de cómo la industria matancera enfrenta los desafíos actuales con soluciones propias y sostenibles.

A partir de este lunes 14 comienza la puja para optar por el contrato de montaje y puesta en marcha. La inversión, valorada en más de cien millones de pesos, garantizará la vitalidad de la fábrica de ron.

El proyecto asegurará, con respaldo de baterías, los 70 kilowatts que consume la industria. Una vez concluido el proceso de licitación, se iniciará el montaje, el cual debe comenzar antes de que finalice el año y se proyecta concluir en el primer trimestre del 2027.

Los prolongados y frecuentes apagones afectan en la actualidad el proceso productivo de la centenaria industria, a lo que se suma el déficit de materia prima. Ambos obstáculos son provocados por el bloqueo impuesto por Estados Unidos y el cerco energético.

Con esta inversión, la UEB Yucayo no solo busca sortear las dificultades energéticas que lastran la producción, sino también dar un paso firme hacia la soberanía energética y la sostenibilidad, en un contexto donde la innovación y la resistencia productiva se convierten en pilares del desarrollo local.