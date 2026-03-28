28 de marzo de 2026

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Las papas agroecológicas de Indio Hatuey (+fotos)

28 de marzo de 2026 Eva Luna Acosta Armiñán
PERICO.- Una opción para seguir contribuyendo con la soberanía alimentaria es la cosecha de papas correspondientes a este 2026, cultivada con métodos y principios agroecológicos en áreas de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey.

PERICO.- Una opción para seguir contribuyendo con la soberanía alimentaria es la cosecha de papas correspondientes a este 2026, cultivada con métodos y principios agroecológicos en áreas de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey.

“Gracias a la actitud de nuestros investigadores, técnicos y obreros, que han sabido sobreponerse a las grandes dificultades, hemos logrado cosechar nuestra papa”, publicó hace varios días la institución en su perfil de la red social Facebook.

“Los investigadores, técnicos y obreros han dado una vez más una lección de amor por lo que hacen. Han sabido sobreponerse a las grandes dificultades y, hace apenas unos días, la naturaleza nos puso a prueba una vez más… ¡pero al final se logró!”, agregó la publicación.

Rebeca Fundora Águila, coordinadora de programas y objetivos del Gobierno, consideró que detrás de cada papa cosechada hay un ejército de valentía y dedicación.

“Este es el resultado del trabajo colectivo, de la resistencia creativa y de la convicción de que es posible producir de manera sostenible, incluso en los contextos más complejos”.

Premio Nacional a la Innovación Tecnológica 2021, el inicio de la recogida de la nueva cosecha aconteció días después del 8 de marzo, aniversario 64 la fundación del centro en 1962, gracias a la iniciativa del Líder Histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz, que lo visitara un total de once veces.

Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, también ha recorrido un sitio del cual ha ponderado, sobre todo, su influencia en fincas agroecológicas, que “rompen criterios vetustos sobre rendimiento en productos de distinto tipo”.

Fotos: Del Facebook de Indio Hatuey

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