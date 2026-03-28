5 de abril de 2026

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Efectúan Día Territorial de la Defensa en Pedro Betancourt

28 de marzo de 2026 Yadiel Barbón Salgado
Con la premisa de garantizar la cohesión combativa del pueblo y la salvaguarda de las conquistas revolucionarias, las demarcaciones de Camilo I y II, pertenecientes al municipio de Pedro Betancourt acogieron la realización del Día de la Defensa en este territorio matancero.

Con la premisa de garantizar la cohesión combativa del pueblo y la salvaguarda de las conquistas revolucionarias, las demarcaciones de Camilo I y II, pertenecientes al municipio de Pedro Betancourt acogieron la realización del Día de la Defensa en este territorio matancero.

A través de múltiples ejercicios técnicos y militares se facilitó el dominio de las tácticas de resistencia popular y la organización de los aseguramientos logísticos, así como la fluidez entre la teoría defensiva y la ejecución práctica de cada una de las misiones asignadas por parte de las diferentes estructuras de base.

Encabezados por las máximas autoridades provinciales y locales del Consejo de Defensa, los presentes ratificaron la importancia del adiestramiento sistemático de los cuadros y de la población civil con rigor y disciplina, en aras de potenciar la invulnerabilidad militar del poblado y sus residentes.

La preparación técnica alcanzada en estas demarcaciones sitúa a la localidad en una posición de alerta superior y reafirma el compromiso de los betancourenses con el resguardo de la nación, en correspondencia con la concepción estratégica de la Guerra de todo el Pueblo.

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