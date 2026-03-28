Universitarios de Jovellanos reafirman la defensa de la Patria (+fotos)

Jóvenes universitarios de Jovellanos demostraron que la defensa de la Patria se lleva en el corazón. Este viernes, el municipio fue escenario del Ejercicio Bastión Estudiantil Universitario 2026, una jornada cargada de compromiso, historia y preparación integral.

Inspirados en el concepto de Revolución de Fidel, las nuevas generaciones dejaron claro que la universidad sigue siendo la primera trinchera en la defensa de nuestra soberanía.

La actividad incluyó clases magistrales, intercambios con combatientes y demostraciones prácticas, con el acompañamiento de autoridades del Partido, el Gobierno, la UJC, las FAR, el MININT y el Ministerio de Salud Pública.

Entre los momentos más destacados estuvo la intervención del joven Víctor Javier Alejo Mesa, estudiante de Ciencias Médicas, quien recordó que la universidad debe ser espacio de acción y defensa permanente.

También se firmó un convenio entre la FEU y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, símbolo del relevo histórico que asegura el futuro de la nación.

En Jovellanos, el Bastión Estudiantil 2026 fue mucho más que un ejercicio: fue una reafirmación patriótica, un espacio de unidad generacional y una muestra de que la defensa de Cuba es una causa compartida y más vigente que nunca.