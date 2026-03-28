Fallece el actor, director y dramaturgo matancero Gilberto Subiaurt

El sitio de las Artes Escénicas de Matanzas en Facebook publica hoy el fallecimiento del actor, dramaturgo y director teatral Gilberto Subiaurt, luego de unos años luchando contra diversas enfermedades.

Subiaurt se marcha de los escenarios, se va a otro universo con sus personajes, su voz y sus sueños, precisa la nota.

Actor de varias agrupaciones como Teatro D’ Sur, El Mirón Cubano, Teatro El Público e Icarón, pero también de la televisión cubana donde trabajó en espacios de telenovelas, aventuras y teleteatros.

Dramaturgo de obras como Edith, la más premiada, Condenados, Aire, Tierra, entre otras, que subieron al escenario o fueron publicadas en Cuba y los Estados Unidos.

En varias ocasiones dirigió sus propias obras.

También impartió clases en la Escuela Profesional de Arte.

Las Artes Escénicas de Matanzas y Radio 26 ofrecen las condolencias a familiares y amigos.

Sus cenizas serán veladas el lunes 30, en el horario de 10:00 a.m. a 12: 00 m. en la Casa Social de la Uneac.

De esta manera se le dirá un último adiós al admirado artista de la escena matancera y cubana, según información del Consejo provincial de las Artes Escénicas y la Dirección provincial de Cultura.