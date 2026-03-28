Ratifica CTE Guiteras condición de Vanguardia Nacional

Asi lo comentó a Radio 26 el ingeniero Román Pérez Castañeda, subdirector técnico, quien subrayó que la tarea resultó en extremo compleja y en la que se hizo sentir el aporte innovador.

La víspera, los jóvenes de mayor bloque unitario de la Isla recibieron de manos del presidente cubano, Miguel Díaz Canel, la bandera de Honor, que otorga el Buró nacional de la UJC a colectivos de meritorios resultados.

La central térmica yumurina ha quemado más de 10 millones de toneladas de crudo nacional desde inicios de su conversión a inicios del año 2000, un desafío técnico que ha significado beneficios económicos de trascendencia.