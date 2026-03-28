28 de marzo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Ratifica CTE Guiteras condición de Vanguardia Nacional

28 de marzo de 2026 José Miguel Solís
Con una generación estable de doscientos megavatios, tras reponer un sistema de tiro forzado sin salir de línea, los trabajadores de la central térmica matancera Antonio Guiteras, ratificaron la condición de Vanguardia Nacional. 
Con una generación estable de doscientos megavatios, tras reponer un sistema de tiro forzado sin salir de línea, los trabajadores de la central térmica matancera Antonio Guiteras, ratificaron la condición de Vanguardia Nacional.

Asi lo comentó a Radio 26 el ingeniero Román Pérez Castañeda, subdirector técnico, quien subrayó que la tarea resultó en extremo compleja y en la que se hizo sentir el aporte innovador.

La víspera, los jóvenes de mayor bloque unitario de la Isla recibieron de manos del presidente cubano, Miguel Díaz Canel, la bandera de Honor, que otorga el Buró nacional de la UJC a colectivos de meritorios resultados.

La central térmica yumurina ha quemado más de 10 millones de toneladas de crudo nacional desde inicios de su conversión a inicios del año 2000, un desafío técnico que ha significado beneficios económicos de trascendencia.

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