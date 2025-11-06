Prepara Guiteras último mantenimiento antes de su salida por reparación capital en diciembre

Tras 56 días en línea, los trabajadores de la central térmica Antonio Guiteras, de esta ciudad de Matanzas, alistan los preparativos para un leve mantenimiento de aproximadamente cuatro días, el último antes de la ansiada reparación capital programada para diciembre.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, subdirector técnico, comentó que en la actualidad el mayor bloque unitario de la isla genera 150 MegaWatts, como medida preventiva ante la pérdida de agua en caldera y lo aconsejable de mantener indicadores de eficiencia en el uso del combustible.

Precisó Pérez Castañeda que la unidad labora sin grandes amenazas, por lo que la breve parada, acontecerá en momentos en que el sistema electro energético nacional opere en mejores condiciones.

La mira del mantenimiento general de diciembre permitiría, tras seis meses de labores, alcanzar una potencia de 330 Megavatios, la permanencia en línea por un plazo mayor a los tres meses y un mejor uso del combustible y el agua.