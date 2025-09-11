Una historia de iniciativa y trabajo en equipo

En la UEB Colón, una entidad dedicada a la producción de vinos de mesa y secos ubicada a las afueras de la ciudad, enfrentaban un desafío desde hace tiempo: un bebedero de agua estaba roto y, por falta de presupuesto, se había decidido darlo de baja sin tener un reemplazo. Pero, ¿qué hicieron?

Los mecánicos y electricistas de la planta tomaron la iniciativa. Se unieron, pusieron manos a la obra y lograron repararlo. Gracias a su esfuerzo, hoy los trabajadores cuentan nuevamente con agua fría.

Pero eso no es todo. También tenían un compresor automático dañado, una pieza esencial para empaquetar las botellas de vino. La reparación oficial dependía de una brigada nacional, lo que podía significar una larga espera.

Una vez más, los trabajadores de Colón dijeron: «Nosotros podemos». Se dieron a la tarea de repararlo ellos mismos y ya lo tienen funcionando, activo y listo.

Esta experiencia nos deja una gran enseñanza: El que quiere, busca los medios; el que no quiere, se encuentra con excusas.

Felicidades a los trabajadores de la UEB Colón por su dedicación y espíritu de equipo.