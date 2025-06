Basura, indisciplina y responsabilidad: un llamado a la acción

Hace unos días compartí en diferentes plataformas, incluida esta web, un comentario titulado Una calle y mil caminos (o más bien, una calle sin camino), refiriéndome al estado de obstrucción en la calle Mujica, entre Embarcadero Blanco y Zargazazo, en la ciudad de Matanzas.

Dos días después de la publicación pasé por el lugar y me sorprendió ver la calle completamente limpia. La satisfacción fue inmensa…, pero duró poco. Al día siguiente ya había nuevos montículos de basura dejados por los propios vecinos durante la noche.

¿Simple indisciplina? No lo creo. La indisciplina no surge de la nada, es consecuencia de acciones previas, permisividad o incluso intereses ocultos. Botar basura en un espacio recién limpiado no es solo desobediencia: es irrespeto, provocación y un golpe al esfuerzo comunitario.

Es hora de actuar. Los vecinos debemos unirnos para frenar este mal que nos corroe. Llevamos años tolerando estas actitudes, pero ya es momento de educar, vigilar y exigir responsabilidad. La solución no está solo en limpiar, sino en cambiar mentalidades.