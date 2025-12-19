Celebran Jornada del Educador en Jovellanos con exposición de círculos de interés

JOVELLANOS.— Una exposición de los círculos de interés pedagógico y de alimentos acogió el Palacio de Pioneros Pedro Pablo Rivera Cué en la Jornada del Educador, acogió , protagonizada por los educandos del territorio.

La muestra visibilizó el quehacer formativo de los pioneros en áreas clave para el desarrollo social, como la enseñanza y la producción alimentaria. Por medio de presentaciones, maquetas y demostraciones prácticas, los estudiantes compartieron los conocimientos adquiridos y reafirmaron su compromiso con el futuro de la nación.

La actividad se inscribe dentro de las acciones que se desarrollan en Jovellanos para homenajear a los educadores y fortalecer la vocación pedagógica desde edades tempranas.