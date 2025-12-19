Celebran Jornada del Educador en Jovellanos con exposición de círculos de interés
La muestra visibilizó el quehacer formativo de los pioneros en áreas clave para el desarrollo social, como la enseñanza y la producción alimentaria
JOVELLANOS.— Una exposición de los círculos de interés pedagógico y de alimentos acogió el Palacio de Pioneros Pedro Pablo Rivera Cué en la Jornada del Educador, acogió , protagonizada por los educandos del territorio.
La muestra visibilizó el quehacer formativo de los pioneros en áreas clave para el desarrollo social, como la enseñanza y la producción alimentaria. Por medio de presentaciones, maquetas y demostraciones prácticas, los estudiantes compartieron los conocimientos adquiridos y reafirmaron su compromiso con el futuro de la nación.
La actividad se inscribe dentro de las acciones que se desarrollan en Jovellanos para homenajear a los educadores y fortalecer la vocación pedagógica desde edades tempranas.