19 de diciembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Celebran Jornada del Educador en Jovellanos con exposición de círculos de interés

19 de diciembre de 2025 Yannier Delgado Díaz
La muestra visibilizó el quehacer formativo de los pioneros en áreas clave para el desarrollo social, como la enseñanza y la producción alimentaria
JOVELLANOS.— Una exposición de los círculos de interés pedagógico y de alimentos acogió el Palacio de Pioneros Pedro Pablo Rivera Cué en la Jornada del Educador,  acogió , protagonizada por los educandos del territorio.
La muestra visibilizó el quehacer formativo de los pioneros en áreas clave para el desarrollo social, como la enseñanza y la producción alimentaria. Por medio de presentaciones, maquetas y demostraciones prácticas, los estudiantes compartieron los conocimientos adquiridos y reafirmaron su compromiso con el futuro de la nación.
La actividad se inscribe dentro de las acciones que se desarrollan en Jovellanos para homenajear a los educadores y fortalecer la vocación pedagógica desde edades tempranas.

Más entradas

Díaz-Canel en la Asamblea Nacional: La Patria no se rinde

18 de diciembre de 2025 Redacción Radio26

Nueva tasa de cambio en Cuba: Ocho preguntas para comprender cómo funcionará

18 de diciembre de 2025 Redacción Radio26

Los genes solidarios del aeropuerto de Varadero

18 de diciembre de 2025 Eva Luna Acosta Armiñán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *