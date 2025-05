Primero de Mayo: cuando el trabajo se escribió con sangre

Hoy, mientras el mundo enfrenta nuevos desafíos laborales, el Primero de Mayo sigue siendo un llamado a la memoria activa. No basta con celebrar: hay que recordar. Y no basta con recordar: hay que continuar la lucha, porque los derechos del trabajador no son herencias eternas, sino conquistas que deben defenderse cada día.