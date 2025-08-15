Reciben reconocimientos por su trayectoria federadas matanceras (+fotos)

En emotivo acto celebrado en el Parque de la Libertad, de Matanzas, fueron condecoradas destacadas integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) provenientes de los municipios de la provincia. La ceremonia, enmarcada en las actividades por el 65 aniversario de la organización, reconoció a mujeres con años de dedicación y resultados relevantes en su labor.

Frente a la estatua de José Martí, Héroe Nacional de Cuba, se impuso la Distinción 23 de Agosto, otorgada a federadas con 20 años o más de membresía, destacadas por su compromiso con las tareas y los principios de la Revolución. Además, un grupo selecto recibió el Sello Conmemorativo por el 65 Aniversario de la FMC, una distinción excepcional y única.

La presidencia del acto estuvo encabezada por Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Matanzas, y Marieta Poey, gobernadora provincial, quienes impusieron las condecoraciones.

Entre las homenajeadas estaba Nereida Pérez Corrales, una cardenense con una trayectoria ejemplar. Ya portaba tres distinciones: la 28 de Septiembre, la 23 de Agosto y la Medalla de Oro por su contribución como donante voluntaria de sangre.

Para Nereida, la FMC es parte fundamental de su vida. «Siento una gran satisfacción apoyando a mi comunidad, especialmente a los más vulnerables y a las madres con múltiples hijos», expresó.

Nereida es secretaria general del Bloque 62, en el reparto 13 de Marzo, organizadora de la Zona 107 en su municipio, secretaria general de un núcleo zonal del PCC y miembro del Comité municipal de la FMC en Cárdenas.

Las celebraciones por el 65 aniversario de la FMC continuarán hasta el próximo 23 de agosto, fecha fundacional de esta organización que sigue siendo pilar en la defensa de los derechos y el empoderamiento de las mujeres cubanas.