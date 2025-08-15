Constitucionalización, juricidad, derechos humanos desde nuestros pueblos del Sur (II)

Cuando José Martí, el más universal de los cubanos, dijo que Patria es Humanidad estaba pensando en las familias…, pero estaba pensando, también, en la inclusión que une.

Familias, matrimonios, no pueden seguir apreciándose únicamente como lo correcto, porque vienen de nuestras tradiciones. Y hay que preguntarse: ¿de qué tradiciones, de las que nos impuso un modelo de familia patriarcal, romano-judaica…?

¡Existen más tipos de familias, algunas provenientes de otras uniones! Es lo que nos enseña un pensamiento que no puede basarse más en los criterios del occidente cristiano, sino que tiene que cambiarse, que repensarse desde nuestros orígenes como pueblos del Sur.

Las familias son agentes de socialización política.

Les corresponde, a través del proceso socializador, conferir al orden social, al sistema político estatal, la cobertura axiológica que lo mantenga protegido de convulsiones y conflictos.

La educación es imprescindible porque proveer a las familias es el vínculo afectivo que las distingue de otros grupos sociales.