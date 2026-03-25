Refuerzan preparación de 12mo. grado

Los estudiantes de 12mo. grado del IPU Pedro Pablo Rivera Cué, en Jovellanos, intensifican su preparación para la prueba final y el examen de ingreso de Español, extendiendo sus jornadas de estudio hasta los sábados.

La medida busca garantizar un mejor desempeño académico en un contexto nacional que exige mayor rigor y resultados.

La dirección del centro ha diseñado una estrategia que apunta a superar los resultados del curso anterior, involucrando a docentes, familias y estudiantes en un esfuerzo colectivo.

La prioridad es consolidar conocimientos y habilidades que permitan enfrentar con éxito las evaluaciones decisivas.

En medio de las tensiones propias del país, la apuesta por la educación se convierte en un eje de confianza y esperanza. La disciplina y el compromiso de los jóvenes reflejan la voluntad de avanzar pese a las dificultades.

El IPU Pedro Pablo Rivera Cué reafirma así su papel como institución formadora, donde la constancia y la dedicación de los educandos se proyectan como garantía de futuro para la comunidad jovellanense.