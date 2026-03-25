5 de abril de 2026

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Refuerzan preparación de 12mo. grado

25 de marzo de 2026 Yannier Delgado Díaz
Los estudiantes de 12mo. grado del IPU Pedro Pablo Rivera Cué, en Jovellanos, intensifican su preparación para la prueba final y el examen de ingreso de Español, extendiendo sus jornadas de estudio hasta los sábados.

Los estudiantes de 12mo. grado del IPU Pedro Pablo Rivera Cué, en Jovellanos, intensifican su preparación para la prueba final y el examen de ingreso de Español, extendiendo sus jornadas de estudio hasta los sábados.

La medida busca garantizar un mejor desempeño académico en un contexto nacional que exige mayor rigor y resultados.

La dirección del centro ha diseñado una estrategia que apunta a superar los resultados del curso anterior, involucrando a docentes, familias y estudiantes en un esfuerzo colectivo.

La prioridad es consolidar conocimientos y habilidades que permitan enfrentar con éxito las evaluaciones decisivas.

En medio de las tensiones propias del país, la apuesta por la educación se convierte en un eje de confianza y esperanza. La disciplina y el compromiso de los jóvenes reflejan la voluntad de avanzar pese a las dificultades.

El IPU Pedro Pablo Rivera Cué reafirma así su papel como institución formadora, donde la constancia y la dedicación de los educandos se proyectan como garantía de futuro para la comunidad jovellanense.

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