Los versos de Leymen Pérez en México

Desde principios de este mes arriban noticias diarias de la presentación por segunda ocasión del laureado poeta matancero Leymen Pérez en el hermano pueblo azteca, invitado a la Feria Internacional del Libro que organiza la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la ciudad de Villahermosa.

Leymen Pérez es autor de los recientes poemarios «Los países de la noche«, «El sol de las derrotas» y «Anatomía de la clase muerta«.

La jornada se abrió con el recital “Acto textual” en un Foro con poetas de América Latina más la ceremonia de inauguración, devenida paraíso natural no solo por su flora y fauna sino por la profesionalidad, sensibilidad y calidez del rector Guillermo Narváez Osorio, Miguel Ángel Madoneld, los maestros de la UJAT y los propios tabasqueños.

La poesía resonó en el escenario con el recital “Acto textual”, donde el poeta peruano Harold Alva presentó una lectura marcada por «la introspección y la memoria familiar, en la que evoca paisajes emocionales y experiencias personales que dialogan con la identidad latinoamericana».

Importante resultó la presentación del libro “Anatomía de la clase muerta”, el cual refleja la fuerza de la poesía contemporánea cubana en la FIL UJAT, a criterio de los escritores latinoamericanos, Waldo Leyva y Harold Alva.

Asimismo, el cuaderno “Los países de la noche”, fue valorado por las catedráticas Claudia Osorio y Carolina Martínez como «un texto sólido por su dominio del verso y su capacidad de articular una dramaturgia interna que conecta con el lector desde dimensiones como el dolor».

Por su parte Leymen tuvo a su cargo las presentaciones de las obras del poeta hondureño, Rolando Kattan, titulada «Omisión del ángel» y de la autora Margarita Sánchez-Gallinal, con el libro “La fuga del carrusel”.

Destacada participación del poeta Leymen Pérez en la Feria Internacional del Libro de la Universidad Juárez Autónoma, de Tabasco.