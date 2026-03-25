Posponen exámenes de ingreso a la Educación Superior

Con el objetivo de favorecer la preparación de los estudiantes de duodécimo grado y demás aspirantes para acceder a la Educación Superior y ante las actuales circunstancias del país se pospone la realización de los exámenes de ingreso para el mes de junio.

Así lo informó, en conferencia de prensa, René Sánchez Díaz, director de Ingreso y Ubicación Laboral del Ministerio de Educación Superior (MES).

Precisó que los exámenes serán el viernes 5 de junio Matemática; el martes 9 Español y el viernes 12 Historia de Cuba.

Sánchez Díaz puntualizó que el proceso de ingreso no tiene grandes cambios y se mantienen sus características fundamentales: rigor, transparencia y acceso.

Señaló que nuevamente no será preciso aprobar los exámenes para acceder a la Educación Superior y que, numeralmente, hay una plaza para cada aspirante, aunque los resultados sí marcarán que la carrera se parezca más a las aspiraciones del estudiante.

En este sentido detalló que el primer otorgamiento será para quienes aprueben con un mínimo de 60 puntos los tres exámenes; el segundo para los que suspendieron; y el tercero para todo el que desee ingresar teniendo en cuenta las plazas no cubiertas.

Dijo, además, que se otorgarán unas cinco mil plazas por ingreso directo a quienes egresan de los colegios universitarios, los ganadores de concursos internacionales, los mejores graduados de la Educación Técnica Profesional, entre otros.

De acuerdo con lo informado, ofertarán 96 mil 305 plazas: para el Curso Regular Diurno son 38 mil 682 Carreras y 10 mil 068 Técnico Medio Superior; más de 43 mil se corresponden con el Curso por Encuentros y unas cuatro mil son del Curso a Distancia.

ACN