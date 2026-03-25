Nuevo Consejo Científico en la Universidad de Matanzas

Con el reto de continuar impulsando la ciencia y la innovación en la institución, quedó oficialmente constituido el nuevo Consejo Científico de la Universidad de Matanzas (UM), en sesión de trabajo efectuada en la academia yumurina.

Integrado por 27 miembros, y con representación la totalidad de las áreas de la UM, como presidente del órgano colegiado fue electo el Dr.C. Roberto Carmelo Pons García, la Dr .C. Raquel Vento Alfonso, decana de la Facultad de Educación, ocupará la vicepresidencia y la Dr. C. Lisset Ponce Martínez ejercerá como secretaria.

En el encuentro, autoridades subrayaron desafíos impuestos por los tiempos actuales, particularmente a partir de la situación que enfrenta el país, entre los que figuran la necesidad de desarrollar la actividad científica estudiantil y seguir potenciando el trabajo en las diferentes líneas de investigación a cargo de la institución, como vía para dar respuesta a las demandas del territorio y del país.

Según lo publicado en la página web de la casa de altos estudios, fue presentado el Plan Editorial, con la proyección de publicaciones de alto valor académico, incluida un libro dedicado al 50 aniversario de la Educación Superior en Matanzas.

El Consejo Científico constituye un órgano consultivo que entre sus funciones principales se encuentran garantizar la calidad y el rigor de la actividad científica y tecnológica, asesorar a la dirección de la entidad en materia de ciencia e innovación, propiciar y estimular de forma sistemática el análisis de temas de interés para el desarrollo científico y tecnológico, y proponer las prioridades sobre la base del desarrollo económico, social, ambiental, científico y tecnológico de la provincia y el país.

Además, el Consejo tiene como misión trazar la política científica de la institución para la actividad de posgrado y la formación de másteres y doctores; evalúa la marcha del trabajo científico, incluyendo la producción científica; establece los indicadores para medir esta actividad y su interacción con el resto de los procesos y áreas entre otras funciones.

Foto: Fue electo como presidente del nuevo Consejo Científico el Dr.C. Roberto Carmelo Pons García. Foto: Tomada de la web de la Universidad de Matanzas.