Aliviar el dolor: un nuevo camino hacia el bienestar (audio)

Para Xiomara Álvarez Vázquez el servicio multidisciplinario para aliviar el dolor, instaurado hace poco más de un mes, en el otrora centro oncológico, en la barriada de Versalles de la ciudad yumurina es una maravilla que ha mejorado su calidad de vida.

Hasta la fecha más de 200 pacientes han recibido tratamiento, afirma su jefe, doctor Adriano Alfonso Padrón, quien comenta que

las principales modalidades que usan los especialistas médicos para calmar el dolor son el ozono rectal, paravertebral, ultrasonido terapéutico, laserterapia, magnetoterapia, electroterapia, acupuntura y tratamientos con medicina regenerativa, con plasma rico en plaquetas.

En un futuro cercano se prevé hacer un intervencionismo mayor, dijo la jefa del departamento de hospitales en la Dirección general de Salud en Matanzas, doctora Elaine Hernández Febles.

El servicio multidisciplinario para aliviar el dolor en Matanzas demuestra que detrás de cada paciente hay una historia que merece ser escuchada y atendida. Brindar alivio más que reducir el dolor, significa también devolver esperanza y calidad de vida.