Messi, el último adiós a la Albiceleste

Lionel Andrés Messi anunció su retiro de la selección argentina después de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde la Albiceleste terminó como subcampeona. A los 39 años el capitán volvió a competir en una Copa del Mundo con la misma ilusión de aquel joven que comenzó a escribir su historia con la camiseta argentina.

Su último Mundial dejó una actuación a la altura de su trayectoria. Messi volvió a asumir responsabilidades, a generar peligro y a liderar a una selección que llegó hasta la final del torneo. El tiempo pasó, pero la pelota siguió encontrando al número 10, como si los años no hubieran conseguido alejarlo del lugar donde siempre quiso estar: junto a la camiseta argentina.

Todavía queda una última página, el próximo 6 de octubre Messi vestirá por última vez la albiceleste ante Benín, en el estadio Monumental de Buenos Aires. Será el partido que pondrá punto final a una carrera internacional de más de dos décadas y que permitirá a los aficionados argentinos despedir en casa al capitán que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Será difícil imaginar a Argentina sin Messi. Durante años, su nombre estuvo ligado a la selección: desde las primeras decepciones hasta las lágrimas de las finales perdidas, y finalmente las conquistas de la Copa América, la Finalissima y el Mundial. Cada etapa dejó una versión diferente del jugador, pero todas tuvieron un elemento en común: el número 10 como protagonista.

El 6 de octubre no habrá otra oportunidad. Cuando Messi pise el césped del Monumental, millones de miradas estarán pendientes de cada movimiento, de cada toque y de cada minuto. Después llegará el momento inevitable: el último saludo, el último abrazo con sus compañeros y la última vez que el mejor jugador de la historia del fútbol llevará la camiseta de Argentina.

Algunas despedidas no necesitan demasiadas palabras. Bastará con mirar al número 10, recordar lo vivido y entender que estamos ante el final de una era. El fútbol argentino tendrá una última oportunidad para decirle gracias a Lionel Messi. Y esta vez, será en casa.