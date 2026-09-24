Constata presidente del INDER aseguramientos para Serie Nacional en Matanzas

El presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), Osvaldo Vento Montiller, constató los aseguramientos de Matanzas para la venidera Serie Nacional 65 en la provincia.

Como parte de una visita de trabajo y apoyo metodológico del ente rector del deporte en el país a la urbe matancera, el directivo chequeó las áreas del estadio Victoria de Girón a la vez que se interesó por la puesta a punto de la instalación para la inauguración del torneo beisbolero.

Asimismo, Vento Montiller intercambió con el cuerpo técnico de los Cocodrilos de Matanzas y los instó a cambiar la imagen dejada en la pasada Liga Élite del béisbol cubano.

José Luis Gándara Martínez, director provincial de Deportes, aseguró que el territorio está listo para acoger la ceremonia de inauguración del mayor espectáculo deportivo del país, a la vez que la actividad representa un motivo de orgullo para el movimiento deportivo matancero.

“Este tipo de visitas tiene muchísima importancia porque directivos como el presidente del INDER nos pueden aportar las experiencias positivas de otras provincias y eso nos ayuda a crecer y a la vez nos fortalece”.

La Serie Nacional de Béisbol número 65 tiene prevista su fecha de inicio para el venidero cuatro de octubre y los Cocodrilos de Matanzas debutarán en sus predios ante el representativo de Cienfuegos en una subserie de cuatro partidos.

Previo a la voz de play ball, las máximas autoridades políticas, gubernamentales y deportivas del territorio se esfuerzan porque cada detalle esté listo de cara al campeonato.