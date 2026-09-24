Continúan labores de mantenimiento en la CTE Guiteras

Durante la jornada de este miércoles continuaron las labores de soldadura y control metalográfico de los elementos del economizador de la central térmica Antonio Guiteras de esta ciudad yumurina.

La reciente prueba hidráulica confirmó que el agregado arrojó imperfecciones ante presión de trabajo, contratiempo que es restañado con el auxilio de brigadas de soldadores, quienes laboran en turnos que cubren las 24 horas del día.

Especialistas consultados al respecto coinciden en afirmar que aunque el economizador, un haz compuesto por alrededor de 260 tuberías es uno de los elementos de mayor deterioro, un paciente trabajo correctivo puede permitir la incorporación de la unidad.

En ese sentido adelantaron que todo parece indicar que en la jornada de este jueves se ponga a prueba la calidad y certificación de los trabajos en el economizador de la central térmica matancera y retomar el arranque.

Tomado del perfil de Facebook del autor