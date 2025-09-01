Autoridades betancourenses coordinan acciones para el desarrollo local

Con el objetivo de fortalecer la gestión comunitaria y coordinar acciones para el desarrollo local durante el próximo año, las máximas autoridades gubernamentales de Pedro Betancourt sostuvieron un intercambio con los presidentes de los Consejos Populares de este territorio matancero.

Según Mardiel Surí González, vicepresidente de la Asamblea municipal del Poder Popular, la agenda incluyó la preparación del proyecto de Plan de la Economía y del presupuesto para 2026, con énfasis en el aprovechamiento de los recursos endógenos, el perfeccionamiento de los servicios y la respuesta a las principales necesidades de la población.

Suscitó además la atención de los presentes, dentro del funcionamiento de los Consejos Populares, la efectividad de los controles ciudadanos sobre las prestaciones básicas y la producción de alimentos, así como la marcha del programa Imagen de cada demarcación, orientado a revitalizar la estética urbana, dignificar los espacios públicos y solidificar el sentido de pertenencia y la identidad del barrio.

Finalmente, se reiteró el compromiso con la atención sistemática a los planteamientos formulados por los electores, como parte del ejercicio democrático y participativo que caracteriza al Poder Popular y, a su vez, se instó a consolidar la gestión desde la base, articulando planificación, control y sensibilidad social.

Foto: Mardiel Surí González, vicepresidente de la Asamblea municipal del Poder Popular de Pedro Betancourt