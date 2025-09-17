Comenzó vacunación infantil contra la influenza en Pedro Betancourt

Con el propósito de salvaguardar a la población infantil contra el virus de la influenza y de reducir las complicaciones respiratorias asociadas a esta enfermedad, este 16 de septiembre comenzó la campaña de vacunación antigripal a infantes de entre seis meses y hasta los cinco años de edad en el policlínico Dr. Cesáreo Sánchez Gómez, del municipio de Pedro Betancourt.

El esquema, según confirmó a Radio 26 la licenciada Yoryana Navarro Ramírez, enfermera del vacunatorio, contempla dos dosis fraccionadas para lactantes entre seis meses cumplidos y un año, once meses y veintinueve días, con un intervalo de un mes entre ambas; y una única dosis para niños de dos a cinco años, suficiente para generar una respuesta inmunitaria eficaz en este grupo etario.

Navarro Ramírez especificó que se empleará la vacuna antigripal trivalente, inmunógeno concebido para ofrecer protección contra tres cepas del virus de la influenza y cuya aplicación prevé disminuir la incidencia de cuadros catarrales y prevenir complicaciones como neumonía, bronquitis y sepsis respiratoria, especialmente en edades pediátricas. Navarro Ramírez especificó que se empleará la vacuna antigripal trivalente, inmunógeno concebido para ofrecer protección contra tres cepas del virus de la influenza y cuya aplicación prevé disminuir la incidencia de cuadros catarrales y prevenir complicaciones como neumonía, bronquitis y sepsis respiratoria, especialmente en edades pediátricas.

Esta acción integra las estrategias de vigilancia epidemiológica y prevención que, desde el Ministerio de Salud Pública, se implementan en el territorio nacional para garantizar la protección inmunológica de los menores durante los meses de mayor circulación viral en la Isla.