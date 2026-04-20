Conmemoran en Jovellanos el 65 aniversario de Playa Girón

Jovellanos-. El pueblo rindió homenaje este 19 de abril al 65 aniversario de la Victoria de Playa Girón, considerada la primera gran derrota del imperialismo en América Latina y símbolo de la firmeza revolucionaria de Cuba.

En el acto participaron combatientes históricos, autoridades locales y jóvenes, quienes destacaron el significado de la gesta. Entre ellos, el Teniente Coronel (r) Ramón Flores Sardiñas, protagonista de aquellos días en la Bahía de Cochinos, evocó el momento en que Fidel Castro disparó contra el buque enemigo Houston desde el tanque que él conducía.

La ceremonia incluyó un tributo a los caídos, resaltando el valor de quienes entregaron su vida por la defensa de la Patria. La juventud, representada por Roger Cristóbal Carmenate Macías, reafirmó su compromiso con el socialismo, mientras que la Secretaria General de la CTC en el municipio, Janys Díaz Diago, convocó a sumarse a la campaña “Mi firma por la Patria” como rechazo al bloqueo norteamericano.

Playa Girón permanece, seis décadas y media después, como símbolo de resistencia, dignidad y victoria para el pueblo cubano.