Girón, 65 años después

Nemesia se acerca a la ofrenda floral y corrige la posición de la cinta. Le acompañan dos pioneros que caminan junto a ella hasta el asiento que ocupará durante la celebración del acto conmemorativo por la victoria de Playa Girón.

Aunque hayan pasado más de seis décadas seguramente a ella le embargarán los mismos sentimientos encontrados, como suele sucederle cada vez que sobreviene abril.

Junto a la aparición de las flores y el desove de los cangrejos que cubren la carretera que enlaza Playa Larga con Girón, regresan al pantano aquellos instantes aciagos que marcarían la vida de los cenagueros para siempre. Nemesia logró sobrevivir la a metralla de un avión, pero sus ojos de niña nunca se recuperaron del espanto de presenciar a su madre masacrada y su hermanito herido.

Fueron los mismos ojos presas del horror que tanto sensibilizaron a Jesús Orta Ruiz motivándole a escribir aquella elegía a los sueños rotos de una pequeña que apenas pudo estrenar sus zapaticos blancos.

La presencia protectora de Celia Sánchez Manduley la rescató de la tristeza, recordará, y 65 años después el sentimiento de hijo amoroso la arropa para borrar cualquier atisbo de abatimiento.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, la acoge para fundirse en un tierno y esperanzador abrazo.