Concluye en Matanzas Maestría de Gestión Turística

Impartida por profesionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Matanzas, concluyó en esta provincia la jornada de defensa de la primera edición de la Maestría en Gestión Turística.

“Lo que hoy celebramos aún en medio de las condiciones tan adversas por las que atravesamos, fue posible gracias al compromiso, la entrega y la resiliencia creativa de los estudiantes y los profesores del claustro de la Edición”, publicó el reconocido académico Milton Francisco González Zayas.

En su perfil de la red socia facebook argumentó “la pertinencia y el tratamiento sólido y actual, que desde la perspectiva de la ciencia y la innovación recibieron los temas tratados en las tesis presentadas, cuyos resultados apuntan y/o transforman ya para mejor de la realidad actual en las empresas turísticas del destino”.

Significó lo que este ejercicio representa para el sector turístico en Varadero, por su impacto en la consolidación de la ya estratégica alianza academia – empresa.

González Zayas ponderó la admiración, confianza y esperanza que despiertan quienes egresaron como Másteres en Ciencia, todos muy jóvenes, acotó, al expresar los aportes de las investigaciones a la mejora de los resultados del turismo en el destino, “como los hombres de ciencia que ya son y que continuarán creciendo para bien del país”.

Los nuevos másteres son de Havanatur and Travel Varadero, el director y Licenciado (Lic) Pedro Orlando Pérez Paneca y el Ing. José Carlos Águila Pérez, especialista comercial; la Lic Claudia de la Caridad Estévez Gómez, profesora de la Escuela de Hotelería y Turismo de Varadero, la Lic. Yaremy García Hernández, especialista comercial en el hotel Starfish Varadero.

Fotos: Milton Francisco González Zayas.