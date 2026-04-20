Tres premios y seis menciones en concurso ìnfantil de la comunidad haitiana y cảribeña

La premiación de la segunda edición del concurso ¿Qué sabes de Haití?, convocado por la Comunidad de Descendientes Haitianos y Caribeños, se efectuó en la Casa Social de la UNEAC en saludo a los aniversarios de abril.

De los once participantes en dibujo y literatura, pertenecientes a los grados 5to. y 6to., de la Escuela Primaria José Martí, el jurado, integrado por Emilio O’Farril, Irene Batista, Alicia Ruíz López y Mercedes Rodríguez, en consulta con lectores de la comunidad haitiana, eligió tres premios y seis menciones.

Los laureados con los tres primeros lugares fueron los alumnos: Samanta Coto Barceló, Carolina Espartel Barrientos y Yossiel Romagosa Guismuri.

En cuanto a las menciones, recayeron en Naymar Céspedes Hernández, Erismai Borges Zamora, Léster Montalvo Almazaga, Osiel Ferrán Barani, Nicol Crespo Díaz y Angel Rodríguez Marrero.

Se resaltó la labor de la bibliotecaria Zelma Morales en el éxito de este evento. La presidenta, Irene Batista, y María Beatriz Pollar Ramírez, investigadora principal. dieron la palabra al Historiador de la Comunidad, José Luis Cañizares Cárdenas, quien reseñó aquellos históricos momentos cuando se definió el carácter socialista de la Revolución, resaltando los objetivos de justicia social que condujeron al pueblo cubano a defender la Patria ante la agresión imperialista.

A seguidas, Yusmar Cairo Guillén, metodóloga del INDER, declamó la famosa Elegía a los zapaticos blancos, del Indio Naborí, mientras Octelia Ramirez Hernández, de la Cátedra del Adulto Mayor, leyó unas estrofas de su autoría, dedicadas a los días de Girón y a los pioneros.

La niña Ashley Milagros Montalvo Hernández y el promotor cultural Reinaldo Cardoso danzaron la pieza tradicional El papalote y la narradora oral Ileana Hernández echó a volar la imaginación de los presentes con un cuento sobre el sombrero de su abuelo, que tenía poderes mágicos para cuidar de la naturaleza.

La joven cantautora Madeleysi Caraballo Silva, «Chilma», por primera vez en esta cita, deleitó al auditorio con canciones de temas contemporáneos y otorgó un aliento esperanzador con sus melodías.