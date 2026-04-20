Festival de la Salud acerca servicios médicos a la comunidad de Alacranes

Unión de Reyes-. Un sábado diferente y marcado por la atención médica vivieron los habitantes del poblado de Alacranes, en el municipio, con la realización del Festival de la Salud que reunió a 17 especialistas de diversas ramas médicas.

El proyecto forma parte de una estrategia provincial que busca acercar los servicios de salud a las comunidades, especialmente en zonas con limitaciones de acceso o dificultades de transporte. La jornada tuvo amplia acogida por parte de la población, que acudió masivamente a consultas en especialidades altamente demandadas.

La doctora Yamira López García destacó la importancia de esta integración del sistema sanitario:

“El hecho de traer entre 16 y 20 especialidades desde los hospitales provinciales demuestra que somos un único sistema, donde la atención primaria y secundaria se integran en función de un bien mayor: el bienestar y la atención médica de la población”.

Durante la actividad, se ofrecieron consultas en especialidades como gastroenterología, endocrinología, ortopedia, reumatología y angiología, muchas de ellas no disponibles de manera habitual en el municipio. Según explicó la directiva, los especialistas pertenecen en su mayoría al Hospital Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez de la ciudad de Matanzas, junto a servicios de obstetricia y pediatría enfocados en la atención a embarazadas y niños menores de un año, en correspondencia con el Programa de Atención Materno Infantil.

López García resaltó que existe una voluntad institucional de mantener estas iniciativas mediante la organización de transporte y recursos, lo que permitió realizar más de 200 consultas en una sola jornada. Asimismo, se impulsa el fortalecimiento de los policlínicos locales para la realización de cirugías menores, con el apoyo de especialistas de hospitales provinciales.

Estos festivales de salud se desarrollan de forma rotatoria cada sábado en los 13 municipios de la provincia, priorizando territorios vulnerables y zonas de difícil acceso. La directora general precisó que forman parte de una estrategia que busca consolidarse en el tiempo, alineada con el enfoque de “Una Sola Salud”, que integra el bienestar físico, mental, social y ambiental.

El área de salud de Alacranes, que atiende a más de 9 mil personas de localidades como Cabezas, Bermejas y otras zonas del Plan Turquino, también se beneficia de estas acciones. Su director, Yubel Pita Marrero, explicó que entre las principales problemáticas de salud en la comunidad destacan la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

La jornada no solo se centró en la atención médica, sino también en la promoción de hábitos saludables y el llamado a la participación comunitaria en acciones de saneamiento y embellecimiento.

“El objetivo es avanzar hacia comunidades saludables, entendiendo la salud como bienestar integral”, afirmó López García, quien además reconoció el esfuerzo conjunto del sector sanitario, el gobierno y otros actores sociales en medio de un contexto complejo.

El Festival de la Salud en Alacranes reafirma el compromiso del sistema sanitario con la equidad en el acceso a los servicios, llevando la medicina directamente a donde más se necesita, a la vez que estrecha el vínculo entre las instituciones de salud y la comunidad.