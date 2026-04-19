Celebran acto por el aniversario 65 de la victoria de Playa Girón (+fotos)

En la mañana de este domingo 19 de abril una amplia representación del pueblo cenaguero aguardaba frente al Museo de Playa Girón para conmemorar un nuevo aniversario de la gran epopeya de Playa Girón.

Con la presencia del primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, inició el acto donde asisten además dirigentes del Gobierno y el Partido del país, junto a integrantes de organizaciones políticas y de masa.

Asisten además varios milicianos que repelieron la agresión de los mercenarios por el sur matancero en abril de 1961.

Apenas 72 horas bastaron para frustrar aquel intento de mancillar el proceso revolucionario cubano.

Han pasado 65 años y aún persiste el dolor por la metralla que intentó aniquilar los sueños de niñas como Nemesia, que en esta mañana clara de abril arregla la cinta sobre las ofrendas florales depositadas en honor a los caídos.

Justo el elenco artístico musicaliza aquel poema que escribiera el Indio Naborí para inmortalizar la triste historia de aquella infante que entendió que el odio lo puede destruir todo de un golpe certero y mezquino.

Para denunciar aquel horror desatado y la valentía que logró maniatarlo se reúnen los hijos de este humedal y son sus descendientes los que hoy piden la palabra desde la tribuna para reconocer cuánto ha cambiado el lugar gracias a aquella victoria.